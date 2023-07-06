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Азербайджан сможет отправить 2 или 3 граций на чемпионат мира по художественной гимнастике

Общество Материалы 6 июля 2023 15:41 (UTC +04:00)
Азербайджан сможет отправить 2 или 3 граций на чемпионат мира по художественной гимнастике

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - На чемпионате мира по художественной гимнастике, который пройдет в Валенсии (Испания) 23-27 августа 2023 года, Азербайджан смогут представить две или три грации, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сайт Европейской гимнастики (European Gymnastics).

Международная федерация гимнастики (FIG), учитывая общие баллы за все индивидуальные упражнения гимнасток на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку, состоявшемся 17-21 мая текущего года, определила командный рейтинг. Лучшие 12 команд смогут отправить на чемпионат мира по художественной гимнастике двух или трех спортсменок.

Этими странами стали - Азербайджан, Болгария, Украина, Германия, Израиль, Италия, Испания, Венгрия, Словения, Румыния, Греция и Франция.

Другие страны-участницы смогут отправить на соревнования в Валенсию одну гимнастку.

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