Выплачены июльские пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району

БАКУ /Trend/ - Июльские пенсии по городам Баку и Сумгайыт, Абшеронскому району сегодня выплачены Государственным фондом социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения.

Как сообщили Trend в пятницу в министерстве, в ближайшие дни будут выплачены пенсии за этот месяц в других регионах Азербайджана, а также пенсии лиц, имеющих право на получение пенсии на льготных условиях.

Напомним, что среднемесячная сумма пенсий за январь-май увеличилась на 18 процентов (до 433 манатов), а среднемесячная сумма пенсий по возрасту - на 17 процентов (до 466 манатов).