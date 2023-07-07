В детском летнем лагере Гёйгёль начались мастер-классы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В детском летнем лагере Гёйгёль проводятся мастер-классы.

Как сообщает в пятницу Trend, в рамках Детского фестиваля искусств при совместной организации Министерства культуры Азербайджанской Республики, Министерства науки и образования Азербайджанской Республики и Центра Гейдара Алиева для участников началось проведение мастер-классов в детском летнем лагере, расположенном на территории Гёйгёльского национального парка.

Отметим, что для группы участников из западных районов страны, успешно завершивших первый этап фестиваля, сегодня на территории Гёйгёльского национального парка был организован летний лагерь.

В лагере проводятся интересные и занимательные игры для детей (футбол, гандбол, эстафетные игры и т.д.). Мастер-классы проводят тарист Сабухи Джафаров, ашуг Самира Алиева, ханенде Газанфар Аббасов, художник Юсиф Мирза, чтец Кямран Юнис и танцовщица Тамилла Алиева.

Основной целью проведения лагеря является эффективная организация досуга детей, укрепление связей между участниками фестиваля, создание условий для более интересного и плодотворного проведения ими летних каникул.

В течение дня для детей организуются интересные и занимательные игры, мастер-классы известных представителей искусства, экскурсии по культурно-историческим местам региона и интеллектуальные конкурсы.

Напомним, что второй этап крупнейшего в стране Детского фестиваля искусств, состоящего из трех туров по трем возрастным группам (6-9 лет, 10-13 лет и 14-17 лет) в 22 номинациях, продлится до конца августа.

Финальный этап фестиваля пройдет в Баку в сентябре.

Руководствуясь заветами общенационального лидера Гейдара Алиева относительно заботы в сферах культуры и молодежи, целью проекта является содействие работе по воспитанию детей в духе патриотизма, уважения к культуре, искусству, национальным традициям.