В селах Агалы и Талыш 190 человек охвачены активными программами занятости

БАКУ /Trend/ - В рамках программы "Большое возвращение" продолжаются мероприятия по поддержке занятости жителей села Агалы Зангиланского района и села Талыш Тертерского района.

Как сообщает в субботу Trend, Государственным агентством занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана уже охвачено активными программами занятости в целом 190 человек в селах Агалы и Талыш.

Из них 19 жителей были привлечены к бизнес-тренингам, организованным совместно с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса, после чего им были предоставлены активы по программе самозанятости и созданы для них небольшие хозяйства.

Отметим, что также были проведены работы по обеспечению занятости других жителей. Среди них 21 человек, привлеченный к курсу профессиональной подготовки, был обеспечен работой после окончания курса, а 13 человек обеспечены работой по программе "Совместное с работодателем финансирование заработной платы работников".