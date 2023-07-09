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Команда Азербайджана завоевала "бронзу" на ЧМ по художественной гимнастике в упражнении со скакалками (ФОТО)

Общество Материалы 9 июля 2023 17:25 (UTC +04:00)
Команда Азербайджана завоевала "бронзу" на ЧМ по художественной гимнастике в упражнении со скакалками (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Групповая команда Азербайджана завоевала "бронзу" на 2-ом чемпионате мира по художественной гимнастике среди юниорок в упражнении с пятью скакалкам, сообщает в воскресенье Trend.

Чемпионат мира проходит с 7-9 июля в городе Клуж-Напока (Румыния). В состав нашей юниорской команды в групповых упражнениях вошли - Говхар Ибрагимова, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадина Асланова, Илаха Бахадырова, Аян Садыгова и Захра Джафарова.

Юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях заняла третье место в программе с пятью скакалкам с результатом 29.000 балла.

Также сегодня нашей команде предстоит выступить еще в одном финале – упражнении с пятью мячами.

Напомним, вчера юниорская групповая команда Азербайджана завоевала "бронзу" на чемпионате мира в многоборье.

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