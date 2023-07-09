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Команда Азербайджана завоевала еще одну награду на ЧМ по художественной гимнастике

Общество Материалы 9 июля 2023 20:03 (UTC +04:00)
Команда Азербайджана завоевала еще одну награду на ЧМ по художественной гимнастике

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Групповая команда Азербайджана завоевала еще одну награду на чемпионате мира по художественной гимнастике среди юниорок , сообщает в воскресенье Trend.

Команда с результатом 30.150 балла завоевала "бронзу" в упражнении с пятью мячами.

Чемпионат мира прошел с 7-9 июля в городе Клуж-Напока (Румыния). В состав нашей юниорской команды в групповых упражнениях вошли - Говхар Ибрагимова, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадина Асланова, Илаха Бахадырова, Аян Садыгова и Захра Джафарова.

Напомним, ранее сегодня юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала "бронзу" в программе с пятью скакалками.

Вчера групповая команда завоевала "бронзу" на чемпионате мира в многоборье.

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