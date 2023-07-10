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Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире в Италии (ФОТО)

Общество Материалы 10 июля 2023 12:24 (UTC +04:00)
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире в Италии (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Члены сборной Азербайджана по акробатической гимнастике успешно выступили на международном турнире "Turin Acro Cup", который прошел в Турине (Италия) 7-9 июля 2023 года, сообщили в понедельник Trend в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

Азербайджанские гимнасты Агасиф Рагимов и Разия Сеидли, выступающие в составе смешанной пары, завоевали золотую медаль на международном турнире.

Группа, в состав которой вошли – Назрин Фарманова, Айнур Юсуфова и Лала Гусейнова завоевали на соревнованиях "серебро".

Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире в Италии (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире в Италии (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире в Италии (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире в Италии (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире в Италии (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире в Италии (ФОТО)
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