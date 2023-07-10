БАКУ/Trend/ - Бакинский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова объявляет прием на работу диспетчеров в учебно-методический отдел.

Описание вакансии:

- упорядочение расписания занятий на основе действующих норм обучения и годовой учебной нагрузки по специальностям, подгатавливаемым в высшем учебном заведении;

- определение аудиторий для лекций, семинаров и практических (лабораторных) занятий на каждом факультете и их учет в расписании занятий;

- выделение соответствующих аудиторий для семестров и экзаменов и информирование об этом деканов факультетов.

График работы: 6 дней

- Часы работы: в будние дни с 09:00 до 17:00; в субботу - с 09:00 до 15:00

- Предоставляется сервис.

- Заработная плата будет установлена на основе собеседования.

- Территория: поселок Ходжасан.

Требования к кандидатам:

- Образование: Высшее

- Возраст : 21 – 50

- Программы: MS Office (свободное владение)

Знание языка: в совершенстве знать грамматические правила азербайджанского и русского языков;

- Быть пунктуальным, активным, мобильным и ответственным за свою работу.

Лица, заинтересованные в вакансии, могут прислать резюме с фото с указанием названия должности в теме письма на почту [email protected] до 31 июля 2023 года.