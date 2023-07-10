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Завтра в Азербайджане ожидаются дождь и град

Общество Материалы 10 июля 2023 14:03 (UTC +04:00)
Завтра в Азербайджане ожидаются дождь и град

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/Trend/ - Обнародован прогноз погоды на 11 июля.

Как сообщили в понедельник Trend в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, в Баку и на Абшеронском полуострове завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Время от времени будет дуть усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем - 26-31° тепла.

В районах Азербайджана, в основном в горных и предгорных районах, ожидаются периодически дожди. В отдельных местах есть вероятность интенсивных ливней, ожидаются грозы, град. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Западный ветер будет периодически усиливаться в отдельных местах.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем - 30-35° тепла, в горах ночью - 10-15° тепла, днем - 15-20 ° тепла.

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