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Скоростному поезду Баку-Агстафа-Баку будет предоставлена остановка на станции Деллер

Общество Материалы 11 июля 2023 13:53 (UTC +04:00)
Скоростному поезду Баку-Агстафа-Баку будет предоставлена остановка на станции Деллер

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - До конца 2023 года скоростному пассажирскому поезду Баку-Агстафа-Баку будет предоставлена остановка на станции Деллер Шамкирского района.

Как передает во вторник Trend об этом сообщила начальник отдела пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Санубер Назарова.

"Наибольшим спросом в этом направлении пользуется станция Деллер. С учетом этого, там также будут созданы условия для остановки поездов. Впервые до Деллера будет осуществлена перевозка пассажиров скоростным поездом", - отметила она.

Напомним, что с 18 марта 2023 года маршрут скоростного поезда Баку-Гянджа-Баку продлен до станции Агстафа. Стоимость проезда по маршруту от Баку до Агстафы для стандартных мест составляет 17 манатов, Баку-Товуз - 16 манатов, Баку-Гянджа - 15 манатов.

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