Классификация объектов общепита в Азербайджане будет проводиться по 5-звездочной системе

БАКУ /Trend/ - Классификация объектов общественного питания в Азербайджане будет проводиться по 5-звездочной системе, как и в гостиницах.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли на пресс-конференции, посвященной итогам работы за первое полугодие текущего года в связи с исполнением закона "О продовольственной безопасности".

Тахмазли сказал, что этот процесс будет осуществляться Институтом продовольственной безопасности на основе добровольного обращения предпринимателей.

Председатель АПБА отметил, что в связи с этим была разработана и утверждена соответствующая международной практике инструкция.

Новость обновляется