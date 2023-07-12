В Азербайджане работники ряда сфер получают более высокую зарплату

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2023 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане увеличилась на 11,1 процента по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 916,8 маната. В добывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, а также в сфере информации и связи среднемесячная номинальная заработная плата была выше.

Об этом в среду Trend сообщили в Госкомстате.

Из наемных работников 19,2 процента были заняты в образовании, 18,7 процента - торговле; ремонте транспортных средств, 12,9 процента - промышленности, 8,3 процента - здравоохранении и социальных услугах для населения, 6,6 процента - строительстве, 6,5 процента - государственном управлении и обороне; социальном обеспечении, 4,3 процента - транспорте и складском хозяйстве, 3,6 процента - сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве, 3,6 процента занимались профессиональной, научно-технической деятельностью, 2,1 процента - финансовой и страховой деятельностью, а 14,2 процента - другими сферами.

Отметим, что по состоянию на 1 июня 2023 года численность наемных работников увеличилась на 20,3 тыс. человек или на 1,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1726,3 тыс. человек, из которых 898,6 тыс. человек работали в государственном секторе, а 827,7 тыс. человек - в негосударственном секторе.