В Нахчыванской АР будут разработаны генпланы всех городов

БАКУ /Trend/ - Будут разработаны генеральные планы всех городов Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом заявил полномочный представитель Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли 13 июля во время ввода в эксплуатацию нового жилого комплекса "Умид" в городе Нахчыван.

По его словам, в проводимых в Нахчыване до нынешнего времени строительных работах были допущены недостатки, нарушены права собственности населения, в проводимых строительных работах не было должного уровня функциональности и архитектуры.

"Новые проекты, разрабатываемые сегодня, основаны на научном подходе и требованиях законодательства. К сожалению, в Нахчыванской Автономной Республике, кроме города Нахчыван, ни у одного другого города нет генерального плана. С учетом необходимости будут разработаны генеральные планы всех городов Автономной Республики",- сказал он.

Отметим, что генеральный план города Нахчыван был разработан в 1984 году.