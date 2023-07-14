Прогноз погоды в Азербайджане на 15 июля

БАКУ/Trend/ - 15 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков. Северо-западный ветер в дневное время сменится северо-восточным.

Как сообщили в пятницу Trend в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем - 31-36° тепла. Атмосферное давление упадет с 759 мм до 755 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 55-65%, днем 35-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых северных и западных районах ожидаются периодически дожди и грозы. Будет дуть умеренный западный ветер. Ночью и утром в некоторых районах будет туман.

Температура воздуха ночью - 20-25° тепла, днем 33-38° тепла, в горах ночью 11-16° тепла, днем 18-23 ° тепла.