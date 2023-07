В рамках Дней поэзии Вагифа в Шуше представлен час поэзии «Моя Родина Карабах» (ФОТО)

ШУША /Trend/ - В рамках Дней поэзии Вагифа в Шуше, организованных Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры и Союзом писателей Азербайджана 15-16 июля, представлен час поэзии «Моя Родина Карабах» , сообщает корреспондент Trend с места события.

Шуша - колыбель древней азербайджанской культуры, родина многих видных поэтов и писателей, оставивших большой след в развитии национальной культуры и искусства. Этот прекрасный город подарил миру таких выдающихся личностей как Молла Панах Вагиф , Хуршидбану Натаван, Агабеим-ага Джаваншир, Джафаргулу хан Нава, Гасым бек Закир, Баба бек Шакир, Мир Мохсун Навваб, Фатма ханум Кямина, Абдуррахим бек Агвердиев, Наджаф бек Вазиров, Сулейман Сани Ахундов, Юсиф Вазир Чаманзаминли, Узеир Гаджибейли, Ахмед бек Агаоглу, Ашуг Пери и другие.

С утра поэтический голос известных поэтов и молодых авторов придал атмосфере города Шуша особую ауру. Свои стихи продекламировали Вахид Азиз, Сейран Сахавет, Эльчин Искендерзаде, Барат Вюсал, Гашам Наджафзаде, Алисамед Кюр, Акбер Гошалы, Шафаг Сахибли, Алемзар Садиггызы, Мелахет Юсифгызы, Гюльнар Умуд, Айбениз Алияр, Асад Джахангир, Нарынгюль, Шахла Агбулуд, Фахраддин Асад, а также зарубежные гости Хуршид Даврон (Узбекистан), Серхад Кабаклы, Атабей Барыш и Хаят Шами (Турция).

Мероприятие прошло перед домом видной поэтессы, последней принцессы Карабахского ханства Хуршидбану Натаван.

В рамках мероприятия директор НИИ тюркологии в Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмеда Ясави, турецкий преподаватель и переводчик Омер Кючюкмехметоглу был удостоен премии видного азербайджанского писателя Бахтияра Вахабзаде и ему вручено удостоверение почетного члена Союза писателей Азербайджана со стороны вице-президента Союза писателей ТЮРКСОЙ, секретаря СПА Салима Бабуллаоглу.

«Для меня большое счастье и честь впервые посетить благословенную землю Карабаха и город Шуша. Меня переполняют самые потрясающие чувства! Благодаря Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, доблестной армии и народу эта священная земля освобождена от армянской оккупации и ныне возрождается и расцветает», - сказал Trend Омер Кючюкмехметоглу, который вместе с Салимом Бабуллаоглу реализовал ряд проектов, переведя на турецкий язык произведения многих азербайджанских классиков и современных авторов.

Известный британский писатель и педагог Йен Перт, который на протяжении более двадцати лет внес большой вклад в развитие культурных и общественных связей между Азербайджаном и Великобританией, автор книг "Карабах. История в контексте конфликта" и "Khojaly Witness of a war crime - Armenia in the Dock" ("Ходжалы - свидетель военного преступления. Армения на скамье подсудимых"), переводчик азербайджанской классики и современных авторов на английский язык, также выразил свои самые яркие чувства.

«Для меня большое счастье стать гостем Дней поэзии Вагифа и впервые посетить такой прекрасный город как Шуша, который исторически известен как край видных писателей, поэтов, музыкантов и исполнителей. Мне многое дал Азербайджан, я хорошо изучил историю, культуру и традиции, и с тех пор как был освобожден Карабах мечтал посетить Шушу. И эта мечта сбылась! Выражаю признательность Фонду Гейдара Алиева, Министерству культуры и Союзу писателей Азербайджана за организацию такого потрясающего поэтического праздника, который не только пропагандирует идеи гуманизма, но и сближает народы. Восхищаюсь героическими азербайджанскими солдатами, которые подарили этой земле свободу. Меня переполняют самые яркие эмоции на этой земле!», - сказал Trend Йен Перт.

Второй день продолжится новыми интересными мероприятиями.