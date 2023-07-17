Как долго продлится дождливая погода в Азербайджане?

БАКУ /Trend/ - Дождливая погода, наблюдаемая в настоящее время на территории Азербайджана, продлится до полудня 18 июля.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала директор Бюро гидрометеорологических прогнозов национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Гюльшад Мамедова.

По ее словам, подобный ливень, наблюдавшийся сегодня в столице, был зафиксирован ровно 11 лет назад.

"16 июля 2012 года в Баку прошел такой же ливень", - сказала она.

Отметим, что интенсивные дожди, начавшиеся в Баку со вчерашней ночи, создали некоторые трудности.

В результате проливных дождей затопило торговый центр "Сядяряк". На нескольких улицах и проспектах возникли проблемы в работе светофоров, на некоторых дорогах ограничение скорости по полосам было снижено на 20 км/ч.

Напомним, что согласно данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, в Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 16 июля до утра 18 июля ожидается периодически дождь. В некоторых частях полуострова осадки, вероятно, примут интенсивный ливневый характер. Температура воздуха опустится на 5-8° по сравнению с предыдущими днями.