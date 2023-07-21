В Азербайджане могут освободить от НДС услуги оздоровительного туризма для иностранцев

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается освободить от НДС услуги оздоровительного туризма для иностранцев.

Об этом заявил в пятницу Trend председатель Ассоциации поддержки медицинского и термального туризма Азербайджана Руслан Гулиев.

Он отметил, что такой шаг позволит сделать пакет оздоровительного туризма, предлагаемый посещающим Азербайджан иностранцам, более бюджетным и конкурентоспособным.

Отметим, что в июне 2023 года Азербайджан посетили 205 910 туристов, что на 21 процент превышает показатель аналогичного периода прошлого года (170 600).

По данным Государственного агентства Азербайджана по туризму, в январе – июне 2023 года Азербайджан посетили 919 296 туристов (показатель вырос на 44 процента).

В топ-10 стран по числу посетивших Азербайджан иностранцев в июне 2023 года вошли Россия (71,7 тысячи человек), Турция (34 тысячи человек), Индия (12,9 тысячи человек), Иран (12,7 тысячи человек), Саудовская Аравия (8,4 тысячи человек), Грузия (7,7 тысячи человек), Казахстан (5,5 тысячи человек), Пакистан (4,7 тысячи человек), Израиль ( 4,3 тысячи человек) и ОАЭ (4 тысячи человек).