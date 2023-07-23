БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 24 июля.

Как сообщили в субботу Trend в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет преимущественно без осадков, будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем – 27-32° тепла.

В большинстве районов Азербайджана также будет преимущественно без осадков. Но днем в некоторых северных и западных районах возможны дожди, местами ливни, грозы, есть вероятность выпадения града. Ночью и утром в некоторых районах прогнозируется туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 22-27°, днем – 33-38° тепла, в горах ночью – 12-17°, днем – 17-22° тепла.