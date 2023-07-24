Назначен новый председатель правления Института продовольственной безопасности Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Али Тахир оглу Набиев назначен председателем правления Института продовольственной безопасности Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли подписал соответствующее распоряжение.

Набиев занимал различные должности в Министерстве юстиции Азербайджана. Работал в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" на должностях начальника юридического управления по работе с судами и заместителя начальника данного управления. Является членом правления Совета по медиации.

До этого назначения он был начальником Отдела правового, кадрового и исполнительного контроля Агентства продовольственной безопасности Азербайджана.