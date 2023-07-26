На данный момент в бакинском "Белом городе" нет радиационной опасности

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в расположенном в Баку "Белом городе" нет радиационной опасности.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал начальник Государственного агентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Ниджат Алиев на брифинге, посвященном проделанной за 6 месяцев 2023 года работе.

Он отметил, что в "Белом городе" были проведены мониторинги и никаких признаков опасности радиации не выявлено, несмотря на то, что когда-то подобная опасность там существовала.

Отметим, что "Баку Белый город" является одним из самых масштабных градостроительных проектов, реализуемых в Азербайджане.

Проект предусматривает восстановление и развитие восточной части центра города ("Черного города"), расположенного на площади 1 650 гектаров, а также превращение его в новый современный центр Баку, что создает дополнительные возможности для привлечения инвестиций.