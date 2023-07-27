Назван объем средств, направленных на социальные реформы в Азербайджане за последние 5 лет

БАКУ /Trend/ - За последние пять лет было реализовано четыре пакета социальных реформ, охватывающих 4 миллиона человек. В эти реформы было привлечено 6,8 миллиарда манатов дополнительных государственных средств.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Гималай Мамишев в ходе пресс-конференции, посвященной работе, проделанной в первом полугодии 2023 года.

"Минимальная заработная плата увеличилась в 2,7 раза - со 130 до 345 манатов. Среднемесячная заработная плата увеличилась на 70 процентов, медианная заработная плата - в 2,1 раза, Фонд заработной платы - в 2,5 раза, а число трудовых договоров - на 35 процентов.

Минимальная пенсия была увеличена в 2,5 раза - со 110 до 280 манатов, социальные пособия и пенсионные выплаты увеличены в 5 раз, а среднемесячная сумма адресной государственной социальной помощи увеличена в 2,5 раза", - подчеркнул он.

Отметим, что за последние пять лет были реализованы четыре пакета реформ, в рамках которых, как и по другим социальным выплатам, достигнут устойчивый рост пенсий. Так, с 1 февраля 2023 года в качестве составной части нового пакета социальных реформ, реализуемых с начала этого года, размер минимальной трудовой пенсии был увеличен до 280 манатов. Таким образом, по сравнению с 2018 годом минимальная пенсия увеличилась в 2,5 раза. В настоящее время размер минимальной пенсии превышает прожиточный минимум для пенсионеров на 40,7 процента. Согласно новому распоряжению главы государства, пенсии повышаются с 1 января текущего года путем индексации на 14,7 процента, в соответствии с годовым темпом роста среднемесячной номинальной заработной платы по 2022 году на основании данных Госкомстата. На новые надбавки ежегодно будут расходоваться дополнительно 728 миллионов манатов.