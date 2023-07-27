На XIII Габалинском международном музыкальном фестивале состоялись выступления участников проекта «Поддержка молодежи» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 27 июля в Конгресс-Центре Гейдара Алиева в Габале участники проекта «Поддержка молодежи» выступили с концертной программой.

Как сообщает Trend, выступления состоялись в рамках XIII Габалинского международного музыкального фестиваля.

Профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народная артистка Захра Гулиева рассказала о важности фестиваля: «Не случайно на первом концерте фестиваля выступают молодые музыканты, которые делают первые шаги на большой сцене. Габалинский международный музыкальный фестиваль с момента своего создания распахнул двери молодым музыкантам. Наше государство проводит важную работу по воспитанию молодых музыкантов в духе национальных ценностей и патриотизма. Пользуясь представившейся возможностью, хочу поблагодарить Фонд Гейдара Алиева и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиеву за организацию этого грандиозного фестиваля».

Коснувшись проекта «Поддержка молодежи», З.Гулиева отметила, что цель проекта - дать возможность молодым и талантливым исполнителям, композиторам творчески проявить себя на большой сцене.

Было отмечено, что каждый концерт проекта посвящен различным темам. Концертная программа разнообразна и обширна. В нее включены образцы вокальной, фортепианной, камерно-инструментальной, симфонической музыки и вечера мугама. Проект «Поддержка молодежи» не забыл и о достойных продолжателях композиторской школы Азербайджана, молодых композиторах, которые еще продолжают свое обучение или являются выпускниками последних лет. Созданные ими камерно-вокальные и оркестровые произведения звучат регулярно.

Подчеркивалось, что проект «Поддержка молодежи» существует всего семь лет, но уже широко известен за пределами нашей страны.

В художественной части мероприятия состоялась концертная программа с участием юных лауреатов республиканских и международных конкурсов. На концерте прозвучали музыкальные произведения выдающихся композиторов.

Отметим, что XIII Габалинский международный музыкальный фестиваль, который продлится до 2 августа, проводится при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджанской Республики.