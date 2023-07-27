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На XIII Габалинском международном музыкальном фестивале состоялись выступления участников проекта «Поддержка молодежи» (ФОТО)

Общество Материалы 27 июля 2023 21:34 (UTC +04:00)
На XIII Габалинском международном музыкальном фестивале состоялись выступления участников проекта «Поддержка молодежи» (ФОТО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - 27 июля в Конгресс-Центре Гейдара Алиева в Габале участники проекта «Поддержка молодежи» выступили с концертной программой.

Как сообщает Trend, выступления состоялись в рамках XIII Габалинского международного музыкального фестиваля.

Профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народная артистка Захра Гулиева рассказала о важности фестиваля: «Не случайно на первом концерте фестиваля выступают молодые музыканты, которые делают первые шаги на большой сцене. Габалинский международный музыкальный фестиваль с момента своего создания распахнул двери молодым музыкантам. Наше государство проводит важную работу по воспитанию молодых музыкантов в духе национальных ценностей и патриотизма. Пользуясь представившейся возможностью, хочу поблагодарить Фонд Гейдара Алиева и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиеву за организацию этого грандиозного фестиваля».

Коснувшись проекта «Поддержка молодежи», З.Гулиева отметила, что цель проекта - дать возможность молодым и талантливым исполнителям, композиторам творчески проявить себя на большой сцене.

Было отмечено, что каждый концерт проекта посвящен различным темам. Концертная программа разнообразна и обширна. В нее включены образцы вокальной, фортепианной, камерно-инструментальной, симфонической музыки и вечера мугама. Проект «Поддержка молодежи» не забыл и о достойных продолжателях композиторской школы Азербайджана, молодых композиторах, которые еще продолжают свое обучение или являются выпускниками последних лет. Созданные ими камерно-вокальные и оркестровые произведения звучат регулярно.

Подчеркивалось, что проект «Поддержка молодежи» существует всего семь лет, но уже широко известен за пределами нашей страны.

В художественной части мероприятия состоялась концертная программа с участием юных лауреатов республиканских и международных конкурсов. На концерте прозвучали музыкальные произведения выдающихся композиторов.

Отметим, что XIII Габалинский международный музыкальный фестиваль, который продлится до 2 августа, проводится при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджанской Республики.

На XIII Габалинском международном музыкальном фестивале состоялись выступления участников проекта «Поддержка молодежи» (ФОТО)
На XIII Габалинском международном музыкальном фестивале состоялись выступления участников проекта «Поддержка молодежи» (ФОТО)
На XIII Габалинском международном музыкальном фестивале состоялись выступления участников проекта «Поддержка молодежи» (ФОТО)
На XIII Габалинском международном музыкальном фестивале состоялись выступления участников проекта «Поддержка молодежи» (ФОТО)
На XIII Габалинском международном музыкальном фестивале состоялись выступления участников проекта «Поддержка молодежи» (ФОТО)
На XIII Габалинском международном музыкальном фестивале состоялись выступления участников проекта «Поддержка молодежи» (ФОТО)
На XIII Габалинском международном музыкальном фестивале состоялись выступления участников проекта «Поддержка молодежи» (ФОТО)
На XIII Габалинском международном музыкальном фестивале состоялись выступления участников проекта «Поддержка молодежи» (ФОТО)
На XIII Габалинском международном музыкальном фестивале состоялись выступления участников проекта «Поддержка молодежи» (ФОТО)
На XIII Габалинском международном музыкальном фестивале состоялись выступления участников проекта «Поддержка молодежи» (ФОТО)
На XIII Габалинском международном музыкальном фестивале состоялись выступления участников проекта «Поддержка молодежи» (ФОТО)
На XIII Габалинском международном музыкальном фестивале состоялись выступления участников проекта «Поддержка молодежи» (ФОТО)
На XIII Габалинском международном музыкальном фестивале состоялись выступления участников проекта «Поддержка молодежи» (ФОТО)
На XIII Габалинском международном музыкальном фестивале состоялись выступления участников проекта «Поддержка молодежи» (ФОТО)
На XIII Габалинском международном музыкальном фестивале состоялись выступления участников проекта «Поддержка молодежи» (ФОТО)
На XIII Габалинском международном музыкальном фестивале состоялись выступления участников проекта «Поддержка молодежи» (ФОТО)
На XIII Габалинском международном музыкальном фестивале состоялись выступления участников проекта «Поддержка молодежи» (ФОТО)
На XIII Габалинском международном музыкальном фестивале состоялись выступления участников проекта «Поддержка молодежи» (ФОТО)
На XIII Габалинском международном музыкальном фестивале состоялись выступления участников проекта «Поддержка молодежи» (ФОТО)
На XIII Габалинском международном музыкальном фестивале состоялись выступления участников проекта «Поддержка молодежи» (ФОТО)
На XIII Габалинском международном музыкальном фестивале состоялись выступления участников проекта «Поддержка молодежи» (ФОТО)
На XIII Габалинском международном музыкальном фестивале состоялись выступления участников проекта «Поддержка молодежи» (ФОТО)
На XIII Габалинском международном музыкальном фестивале состоялись выступления участников проекта «Поддержка молодежи» (ФОТО)
На XIII Габалинском международном музыкальном фестивале состоялись выступления участников проекта «Поддержка молодежи» (ФОТО)
На XIII Габалинском международном музыкальном фестивале состоялись выступления участников проекта «Поддержка молодежи» (ФОТО)
На XIII Габалинском международном музыкальном фестивале состоялись выступления участников проекта «Поддержка молодежи» (ФОТО)
На XIII Габалинском международном музыкальном фестивале состоялись выступления участников проекта «Поддержка молодежи» (ФОТО)
На XIII Габалинском международном музыкальном фестивале состоялись выступления участников проекта «Поддержка молодежи» (ФОТО)
На XIII Габалинском международном музыкальном фестивале состоялись выступления участников проекта «Поддержка молодежи» (ФОТО)
На XIII Габалинском международном музыкальном фестивале состоялись выступления участников проекта «Поддержка молодежи» (ФОТО)
На XIII Габалинском международном музыкальном фестивале состоялись выступления участников проекта «Поддержка молодежи» (ФОТО)
На XIII Габалинском международном музыкальном фестивале состоялись выступления участников проекта «Поддержка молодежи» (ФОТО)
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