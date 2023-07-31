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Сколько человек заразились COVID-19 за последнюю неделю в Азербайджане?

Общество Материалы 31 июля 2023 19:49 (UTC +04:00)
Сколько человек заразились COVID-19 за последнюю неделю в Азербайджане?

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последнюю неделю (24-30 июля) выявлено 17 случаев заражения коронавирусом, 24 человека вылечились, 1 скончался, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодняшний день в Азербайджане выявлено в целом 832 021 случай заражения коронавирусной инфекцией, 821 714 человек вылечились, 10 290 – скончались, число активных больных составляет 17.

Отметим, что за последнюю неделю в стране проведены 2 624 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 661 376.

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