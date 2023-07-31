Скончался Сурет Гусейнов

БАКУ /Trend/ - Бывший премьер-министр Азербайджана Сурет Гусейнов скончался сегодня в одной из стамбульских клиник.

Как сообщает Trend, в результате продолжительной болезни у него началось желудочное кровотечение, вследствие чего он впал в кому. Врачам не удалось вывести его из комы.

Отметим, что сегодня днем распространилась информация о смерти Сурета Гусейнова. Хотя отмечалось, что он умер от сердечного приступа, когда самолет, летевший из Москвы, совершал посадку в Стамбуле, затем стало известно, что он впал в кому и был помещен в одну из частных больниц.