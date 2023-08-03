Состоялся заключительный концерт XIII Габалинского международного музыкального фестиваля (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершился XIII Габалинский международный музыкальный фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева и при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, 2 августа, на заключительном мероприятии зрителям была представлена концертная программа с участием народного артиста Азербайджана Энвера Садыгова (гармонь), заслуженного артиста Азербайджана Эмиля Афрасияба (фортепиано) и инструментального ансамбля "Гайтагы". В состав ансамбля входят заслуженный артист Азербайджана Алекпер Алекперов (тар), Шакир Давудов (скрипка), Орхан Мусаев (балабан, кларнет), Хасай Гюльмамедов (саз, уд), Бахрам Махмудов (гоша-нагара, перкуссия), Эльвин Баширов (ударные инструменты), Талех Агаев (фортепиано), Эльмир Алиев (нагара), Салим Мамедов (бас-гитара) и Хидаят Садыгбейли (фортепиано).

В ходе концерта Энвером Садыговым, Эмилем Афрасиябом и инструментальным ансамблем "Гайтагы" были исполнены попурри на основе мелодий из оперетты Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан", кинофильма "Где Ахмед?" и французского кинофильма "Игрушка", народного танца "Ханчобаны", "Нежность" Джахангира Джахангирова, "Мечта" из кинофильма "Телефонистка", "Родные песни", композиция Энвера Садыгова"Praktike by 9/8", композиция Эмиля Афрасиаба "Prayer", песни Рухангиз Гасымовой "Мама, мой друг женится","Твой аромат остался на цветах", а также произведения Тофика Гулиева "Нахчывани", народная песня "Лачин", народный танец "Узундере" и другие произведения, которые были встречены аплодисментами зрителей.

Габалинский международный музыкальный фестиваль имеет очень важное значение в культурной жизни Азербайджана. Данное мероприятие, с акцентом на классическую музыку, также служит выявлению новых талантов, обмену знаниями и исследованиям в этой области.

Этот фестиваль, превратившийся в прекрасную традицию, и на этот раз смог привлечь внимание музыкального мира своим великолепием. В музыкальном празднике, который начался 27 июля и продолжался семь дней, наряду с азербайджанскими, приняли участие и всемирно известные музыканты – исполнители и дирижеры, музыкальные коллективы из Великобритании, Эстонии, Литвы, Польши, России и Турции. Данный Габалинский международный музыкальный фестиваль был посвящен 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

В дни фестиваля любители музыки и гости Габалы имели возможность послушать концерты Азербайджанского Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, участников проекта "Поддержка молодежи", Бакинского камерного оркестра, кларнетного квартета "Clarte", литовского камерного оркестра, молодых исполнителей мугама. В рамках фестиваля специальными концертными программами были отмечены 150-летие гениального русского композитора Сергея Рахманинова, 90-летие выдающегося азербайджанского композитора Арифа Меликова, 95-летие известной пианистки Беллы Давидович, 190-летие выдающегося немецкого композитора Иоганнеса Брамса. Тысячи зрителей с большим интересом слушали эти концерты в Конгресс-центре Гейдара Алиева в Габале и на открытой сцене.