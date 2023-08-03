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Состоялся заключительный концерт XIII Габалинского международного музыкального фестиваля (ФОТО)

Общество Материалы 3 августа 2023 10:21 (UTC +04:00)
Состоялся заключительный концерт XIII Габалинского международного музыкального фестиваля (ФОТО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Завершился XIII Габалинский международный музыкальный фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева и при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, 2 августа, на заключительном мероприятии зрителям была представлена концертная программа с участием народного артиста Азербайджана Энвера Садыгова (гармонь), заслуженного артиста Азербайджана Эмиля Афрасияба (фортепиано) и инструментального ансамбля "Гайтагы". В состав ансамбля входят заслуженный артист Азербайджана Алекпер Алекперов (тар), Шакир Давудов (скрипка), Орхан Мусаев (балабан, кларнет), Хасай Гюльмамедов (саз, уд), Бахрам Махмудов (гоша-нагара, перкуссия), Эльвин Баширов (ударные инструменты), Талех Агаев (фортепиано), Эльмир Алиев (нагара), Салим Мамедов (бас-гитара) и Хидаят Садыгбейли (фортепиано).

В ходе концерта Энвером Садыговым, Эмилем Афрасиябом и инструментальным ансамблем "Гайтагы" были исполнены попурри на основе мелодий из оперетты Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан", кинофильма "Где Ахмед?" и французского кинофильма "Игрушка", народного танца "Ханчобаны", "Нежность" Джахангира Джахангирова, "Мечта" из кинофильма "Телефонистка", "Родные песни", композиция Энвера Садыгова"Praktike by 9/8", композиция Эмиля Афрасиаба "Prayer", песни Рухангиз Гасымовой "Мама, мой друг женится","Твой аромат остался на цветах", а также произведения Тофика Гулиева "Нахчывани", народная песня "Лачин", народный танец "Узундере" и другие произведения, которые были встречены аплодисментами зрителей.

Габалинский международный музыкальный фестиваль имеет очень важное значение в культурной жизни Азербайджана. Данное мероприятие, с акцентом на классическую музыку, также служит выявлению новых талантов, обмену знаниями и исследованиям в этой области.

Этот фестиваль, превратившийся в прекрасную традицию, и на этот раз смог привлечь внимание музыкального мира своим великолепием. В музыкальном празднике, который начался 27 июля и продолжался семь дней, наряду с азербайджанскими, приняли участие и всемирно известные музыканты – исполнители и дирижеры, музыкальные коллективы из Великобритании, Эстонии, Литвы, Польши, России и Турции. Данный Габалинский международный музыкальный фестиваль был посвящен 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

В дни фестиваля любители музыки и гости Габалы имели возможность послушать концерты Азербайджанского Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, участников проекта "Поддержка молодежи", Бакинского камерного оркестра, кларнетного квартета "Clarte", литовского камерного оркестра, молодых исполнителей мугама. В рамках фестиваля специальными концертными программами были отмечены 150-летие гениального русского композитора Сергея Рахманинова, 90-летие выдающегося азербайджанского композитора Арифа Меликова, 95-летие известной пианистки Беллы Давидович, 190-летие выдающегося немецкого композитора Иоганнеса Брамса. Тысячи зрителей с большим интересом слушали эти концерты в Конгресс-центре Гейдара Алиева в Габале и на открытой сцене.

Состоялся заключительный концерт XIII Габалинского международного музыкального фестиваля (ФОТО)
Состоялся заключительный концерт XIII Габалинского международного музыкального фестиваля (ФОТО)
Состоялся заключительный концерт XIII Габалинского международного музыкального фестиваля (ФОТО)
Состоялся заключительный концерт XIII Габалинского международного музыкального фестиваля (ФОТО)
Состоялся заключительный концерт XIII Габалинского международного музыкального фестиваля (ФОТО)
Состоялся заключительный концерт XIII Габалинского международного музыкального фестиваля (ФОТО)
Состоялся заключительный концерт XIII Габалинского международного музыкального фестиваля (ФОТО)
Состоялся заключительный концерт XIII Габалинского международного музыкального фестиваля (ФОТО)
Состоялся заключительный концерт XIII Габалинского международного музыкального фестиваля (ФОТО)
Состоялся заключительный концерт XIII Габалинского международного музыкального фестиваля (ФОТО)
Состоялся заключительный концерт XIII Габалинского международного музыкального фестиваля (ФОТО)
Состоялся заключительный концерт XIII Габалинского международного музыкального фестиваля (ФОТО)
Состоялся заключительный концерт XIII Габалинского международного музыкального фестиваля (ФОТО)
Состоялся заключительный концерт XIII Габалинского международного музыкального фестиваля (ФОТО)
Состоялся заключительный концерт XIII Габалинского международного музыкального фестиваля (ФОТО)
Состоялся заключительный концерт XIII Габалинского международного музыкального фестиваля (ФОТО)
Состоялся заключительный концерт XIII Габалинского международного музыкального фестиваля (ФОТО)
Состоялся заключительный концерт XIII Габалинского международного музыкального фестиваля (ФОТО)
Состоялся заключительный концерт XIII Габалинского международного музыкального фестиваля (ФОТО)
Состоялся заключительный концерт XIII Габалинского международного музыкального фестиваля (ФОТО)
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