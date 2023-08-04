В Азербайджане названа дата проведения этапа собеседования в рамках приема на работу учителей

БАКУ /Trend/ - С 9 августа стартует этап собеседования в рамках конкурса по приему на работу учителей.

Об этом сообщили в пятницу Trend в Центре человеческих ресурсов Института образования Азербайджана.

Было отмечено, что на собеседование было приглашено в общей сложности 5 660 кандидатов. Данный этап продлится до 18 августа.

В ходе собеседования соответствующей комиссией будут проверяться профессиональная компетентность, психологическая подготовка и общий кругозор кандидатов.

Кандидаты, успешно прошедшие данный этап, получат возможность работать в общеобразовательных учреждениях по бессрочному трудовому договору.

Отметим, что если кандидаты не примут участие в этапе собеседования в указанную на их личной странице дату, это будет считаться как отказ от вакантной должности, и участие этих кандидатов в конкурсе по приему на работу по срочному контракту будет аннулированно.