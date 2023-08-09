Радость от воссоединения с Лачином спустя столько лет не передать словами - житель Лачина

БАКУ /Trend/ - Радость от воссоединения с Лачином спустя столько лет не передать словами.

Об этом сказал в среду Trend житель Лачина Агиль Нагиев.

По его словам, он покинул Лачин в 1992 году в возрасте 22 лет в результате нападения армян. В том же году его брат Джаваншир Нагиев стал шехидом в боях за Лачин.

"Радость от воссоединения с Лачином спустя столько лет не передать словами. Мы освободили наши земли ценой жизней наших шехидов, наших героев. Дай Бог нашему Президенту сил и здоровья! Дай бог здоровья нашим ветеранам!", - подчеркнул он.

Отметим, что в соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачин. Жители Лачина, который стал еще красивее и благоустроеннее, поблагодарили Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю заботу, выразили признательность доблестной азербайджанской армии, освободившей земли от оккупации, героическим солдатам и офицерам.

Таким образом, на сегодняшний день в городе Лачин было обеспечено постоянное проживание 203 семей (793 человека).