Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Азербайджанский тяжелоатлет стал победителем II Игр стран СНГ (ФОТО)

Общество Материалы 9 августа 2023 16:30 (UTC +04:00)
Азербайджанский тяжелоатлет стал победителем II Игр стран СНГ (ФОТО)

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский тяжелоатлет Дадаш Дадашбейли стал победителем II Игр стран СНГ, которые сейчас проходят в Беларуси.

Как сообщает в среду Trend, спортсмен, выступающий в весовой категории до 109 кг, завоевал золотую медаль с общим результатом 393 кг (177 + 216).

Выступающий в этом же весе азербайджанский спортсмен Али Шюкюрлю занял 5-е место с результатом 300 кг (130+170).

Отметим, что на соревнованиях по тяжелой атлетике в рамках II Игр стран СНГ, которые проходят в городе Гродно, выступают более 150 спортсменов.

Азербайджанский тяжелоатлет стал победителем II Игр стран СНГ (ФОТО)
Азербайджанский тяжелоатлет стал победителем II Игр стран СНГ (ФОТО)
Азербайджанский тяжелоатлет стал победителем II Игр стран СНГ (ФОТО)
Азербайджанский тяжелоатлет стал победителем II Игр стран СНГ (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости