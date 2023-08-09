На Кубке мира идет бескомпромиссная борьба - первый вице-президент Федерации шахмат Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На Кубке мира по шахматам идет бескомпромиссная борьба, все стараются показать свои лучшие качества, лучшую игру, пройти в следующий тур, и поэтому турнир крайне интересный. Об этом в кулуарах турнира сказал в среду Trend первый вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Фаиг Гасанов.

"Организация турнира на высшем уровне. Мы уже привыкли проводить крупные соревнования - Чемпионаты, Кубки, Олимпиады, Гран-при. Международная шахматная федерации (ФИДЕ) всегда с большим удовольствием выбирает нашу страну, стремиться, чтобы крупные соревнования проводились в Азербайджане, потому что мы уже не раз доказывали, что способны организовать самые лучшие турниры в мире. Например, Шахматная олимпиада 2016 года. Все в один голос говорили, что такого турнира еще в истории шахмат не было. Тоже самое происходит и на Кубке мира. Тут уютно, атмосфера хорошая, все участники довольны", - отметил Гасанов.

Он подчеркнул, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев уделяет большое внимание развитию этого вида спорта в стране.

"Была принята "Государственная программа развития шахмат в Азербайджане в 2009-2014 годах". Нигде такого внимания к шахматам со стороны руководства страны не было и нет. Поэтому ФИДЕ всегда приводит всем в пример Азербайджан, как страну, где так много делается для развития шахмат", - добавил он.

По словам Фаига Гасанова проведение в Азербайджане турнира такого уровня как Кубок мира будет еще больше способствовать развитию шахмат.

"Соревнования, проводимые под эгидой ФИДЕ, для страны крайне важны. Ведь это играет огромную роль для развития шахмат. Посмотрите сколько любителей, сколько детей приходят, следят за ходом турнира. На Кубке мира собрались все сильнейшие шахматисты мира, и они воочию могут их увидеть", - заключил вице-президент Федерации шахмат Азербайджана.

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Турнир продолжится до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.