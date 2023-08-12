У пассажира авиарейса Стамбул-Баку обнаружено большое количество наркотиков (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - У лица, прибывшего рейсом Стамбул-Баку, обнаружено и изъято большое количество наркотиков и психотропных веществ.

Об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Было отмечено, что на таможенном посту "Международный аэропорт Терминал-1" Главного таможенного управления на воздушном транспорте была проведена проверка багажа гражданина, прибывшего из Турции в Азербайджан рейсом Стамбул-Баку.

"В ходе досмотра чемодана было обнаружено 5 контейнеров, в которых он спрятал от таможенного контроля, используя методы, затрудняющие обнаружение товаров, наркотические вещества - 750, 831 грамма кокаина, 2,944 грамма марихуаны, 2,742 грамма гашиша, 3,202 грамма психотропного вещества MDMA, 28 таблеток "Lyrica 150 мг" и 28 капсул "Lyrica 300 мг", содержащих сильнодействующее вещество прегабалин. По факту в Главном оперативно-следственном управлении комитета возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2 (контрабанда), 234.4.1, 234.4.3 (незаконное приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ) и 240.3.2 (незаконный оборот сильнодействующих веществ с целью сбыта) Уголовного кодекса. В результате проведенного расследования 1 человек был привлечен к уголовной ответственности и арестован по решению суда, еще 1 человек объявлен в розыск за укрывательство от следствия. Следствие продолжается", - говорится в сообщении.