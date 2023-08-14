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Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось об итогах работы за неделю

Общество Материалы 14 августа 2023 17:08 (UTC +04:00)
Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось об итогах работы за неделю

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало информацию об операциях по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных территорий, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

Согласно информации, в ходе операций по разминированию, проведенных с 7 по 12 августа 2023 года в Тертере, Агдаме, Лачине, Физули, Шуше, Кяльбаджаре, Губадлы, Ходжавенде, Джебраиле и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 185 противопехотных, 65 противотанковых мин и 35 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория площадью 392,12 гектара.

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