Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось об итогах работы за неделю

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало информацию об операциях по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных территорий, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

Согласно информации, в ходе операций по разминированию, проведенных с 7 по 12 августа 2023 года в Тертере, Агдаме, Лачине, Физули, Шуше, Кяльбаджаре, Губадлы, Ходжавенде, Джебраиле и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 185 противопехотных, 65 противотанковых мин и 35 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория площадью 392,12 гектара.