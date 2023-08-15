Посол Азербайджана в Кении встретился с премьер-министром Кении

БАКУ /Trend/ - Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев провел встречу с премьер-министром этой страны Мусалией Мудавади, сообщает во вторник Trend со ссылкой на посольство.

Было отмечено, что в ходе встречи был упомянут визит Мудавади в Баку в марте 2023 года для участия в саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19. Гаджиев проинформировал его о крупномасштабных восстановительных работах, а также работах по реконструкции, проводимых с целью возвращения азербайджанцев на свои исконные земли, опустошенные Арменией в ходе 30-летней оккупации и освобожденные в результате 44-дневной войны, об угрозе мин, которые до сегодняшнего дня представляют смертельную угрозу для жизни мирных жителей и стали причиной многочисленных жертв и деятельности по разминированию. Кроме того, посол подробно проинформировал Мудавади о неконструктивных шагах, предпринимаемых Арменией, а также о том, что несмотря на провокации Армении, Азербайджан продолжит свои усилия для установления мира и развития в регионе.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о дальнейшем развитии азербайджано-кенийских отношений. Было подчеркнуто, что имеется большой потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий, энергетики, туризма, инвестиций, сотрудничества малого и среднего бизнеса, торговли, культуры, спорта и многих других сферах.

Затем были обсуждены другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.