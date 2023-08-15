Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане полностью выплачены пенсии за август

Общество Материалы 15 августа 2023 18:52 (UTC +04:00)
В Азербайджане полностью выплачены пенсии за август

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 8 августа по городам Баку и Сумгайыт, Абшеронскому району, а сегодня - по другим регионам Азербайджана были выплачены пенсии за август, а также пенсии, назначенные на льготных условиях.

Об этом сообщили во вторник Trend в министерстве труда и социальной защиты населения.

Граждане могут обналичить пенсии в банкоматах соответствующих банков.

Отметим, что в рамках реализуемого нового пакета социальных реформ с начала 2023 года в очередной раз были увеличены пособия и пенсии (размер минимальной пенсии с 1 февраля увеличен с 240 до 280 манатов).

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости