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После 44-дневной войны на освобожденных землях Азербайджана обнаружены захоронения с останками около 500 человек - госкомиссия

Общество Материалы 18 августа 2023 15:53 (UTC +04:00)
После 44-дневной войны на освобожденных землях Азербайджана обнаружены захоронения с останками около 500 человек - госкомиссия

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - С 10 ноября 2020 года по настоящее время на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружены массовые захоронения с останками около 500 человек.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал на брифинге руководитель Рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана Исмаил Ахундов.

Отметим, что в июне на территории бывшей Шушинской тюрьмы было обнаружено массовое захоронение. А результате раскопок, проведенных там же с 1 по 15 августа, были найдены останки 17 человек.

Напомним, что ранее массовые захоронения были обнаружены также на территории села Сарыджалы Агдамского района, в селе Дашалты Шушинского района, в селе Эдилли Ходжавендского района, в селе Фаррух Ходжалинского района, в селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, в Кяльбаджаре, Агдаме и других освобожденных от оккупации населенных пунктах.

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