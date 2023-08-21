Синоптики о фактической погоде в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По данным Национальной службы гидрометеорологиии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана по состоянию на 10:00 21 августа на территории страны не наблюдалось осадков, однако днем 20 августа в некоторых районах Лянкяран-Астаринской зоны были кратковременные осадки (до 1 мм), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данное ведомство.

"Максимальная температура воздуха на Абшеронском полуострове достигала 36 градусов, в Нахчыванской АР и низменных районах - 37 градусов, в горных районах - 28 градусов тепла.

21-23 августа в большинстве районов Азербайджана осадков не ожидается. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки. Будет преобладать юго-восточный ветер", - говорится в сообщении.