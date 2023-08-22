Названа дата начала продажи билетов на автобусные рейсы на освобожденные территории Азербайджана на сентябрь

БАКУ /Trend/ - Билеты на регулярные автобусные рейсы на сентябрь, организованные Агентством наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, на освобожденные от оккупации территории, поступят в продажу в 11:00 23 августа 2023 года.

Как сообщает во вторник Trend, пассажиры могут приобрести билеты туда и обратно на определенные маршруты в одно и то же время заранее через портал www.yolumuzqarabaga.az.

Для приобретения билетов покупателю нужно ввести в систему данные, содержащиеся в документе, удостоверяющем его личность. Билет может быть использован только лицом, которое идентифицируется по удостоверению личности.

Отметим, что первые регулярные автобусные маршруты в Шушу и Агдам были запущены 24 января 2022 года. На сегодняшний день было выполнено 606 рейсов, 24 826 пассажиров посетили освобожденные от оккупации территории Азербайджана.