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Названа дата начала продажи билетов на автобусные рейсы на освобожденные территории Азербайджана на сентябрь

Общество Материалы 22 августа 2023 10:20 (UTC +04:00)
Названа дата начала продажи билетов на автобусные рейсы на освобожденные территории Азербайджана на сентябрь

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Билеты на регулярные автобусные рейсы на сентябрь, организованные Агентством наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, на освобожденные от оккупации территории, поступят в продажу в 11:00 23 августа 2023 года.

Как сообщает во вторник Trend, пассажиры могут приобрести билеты туда и обратно на определенные маршруты в одно и то же время заранее через портал www.yolumuzqarabaga.az.

Для приобретения билетов покупателю нужно ввести в систему данные, содержащиеся в документе, удостоверяющем его личность. Билет может быть использован только лицом, которое идентифицируется по удостоверению личности.

Отметим, что первые регулярные автобусные маршруты в Шушу и Агдам были запущены 24 января 2022 года. На сегодняшний день было выполнено 606 рейсов, 24 826 пассажиров посетили освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

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