Кубок мира по шахматам в Баку: Ниджат Абасов обыграл Фабиано Каруана в первой партии матча за третье место

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский шахматист Ниджат Абасов обыграл Фабиано Каруана (США) в первой партии матча за третье место на Кубке мира по шахматам в Баку, сообщает во вторник Trend.

Первую партию матча за третье место Ниджат Абасов играл белыми фигурами.

23 августа состоится ответная партия.

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской.

В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций. Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках.

Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам среди женщин в Баку завершился 21 августа, его выиграла Александра Горячкина (ФИДЕ), второе место заняла Нургюль Салимова (Болгария), третье - Анна Музычук (Украина).

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.