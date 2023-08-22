Азербайджанские боксеры завоевали бронзовые медали на международном университетском фестивале (ФОТО)

ЕКАТЕРИНБУРГ /Trend/ - Азербайджанские боксеры продолжают выступление на международном университетском спортивном фестивале в Екатеринбурге.

Как сообщает во вторник Trend, азербайджанская спортсменка Мехлара Мамедова, выступающая в весовой категории 48 кг, уступила в ходе схватки казахстанской спортсменке, завоевав тем самым бронзовую медаль.

Азербайджанский боксер Турал Сарыев (51 кг) победил представителя России Андрея Салатова и вышел в финал. Шамси Шахбазов (71 кг) в полуфинале потерпел поражение от венесуэльца Джедено Заррамени, став по итогам встречи обладателем бронзовой медали.

Напомним, что международный университетский спортивный фестиваль, который проходит с 19 по 31 августа, посвящен 300-летию города Екатеринбург. Студенты различных университетов из 36 стран соревнуются в нем в 14 видах спорта.

Азербайджан на фестивале представляют 69 спортсменов из 10 учебных заведений - 54 мужчины и 15 женщин. Наши представители соревнуются в 8 видах спорта - бадминтон, настольный теннис, бокс, борьба, тхэквондо, футзал, плавание, самбо.