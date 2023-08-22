Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Азербайджанские боксеры завоевали бронзовые медали на международном университетском фестивале (ФОТО)

Общество Материалы 22 августа 2023 19:33 (UTC +04:00)
Азербайджанские боксеры завоевали бронзовые медали на международном университетском фестивале (ФОТО)

Читайте Trend в

Заур Мустафаев
Заур Мустафаев
Все материалы

ЕКАТЕРИНБУРГ /Trend/ - Азербайджанские боксеры продолжают выступление на международном университетском спортивном фестивале в Екатеринбурге.

Как сообщает во вторник Trend, азербайджанская спортсменка Мехлара Мамедова, выступающая в весовой категории 48 кг, уступила в ходе схватки казахстанской спортсменке, завоевав тем самым бронзовую медаль.

Азербайджанский боксер Турал Сарыев (51 кг) победил представителя России Андрея Салатова и вышел в финал. Шамси Шахбазов (71 кг) в полуфинале потерпел поражение от венесуэльца Джедено Заррамени, став по итогам встречи обладателем бронзовой медали.

Напомним, что международный университетский спортивный фестиваль, который проходит с 19 по 31 августа, посвящен 300-летию города Екатеринбург. Студенты различных университетов из 36 стран соревнуются в нем в 14 видах спорта.

Азербайджан на фестивале представляют 69 спортсменов из 10 учебных заведений - 54 мужчины и 15 женщин. Наши представители соревнуются в 8 видах спорта - бадминтон, настольный теннис, бокс, борьба, тхэквондо, футзал, плавание, самбо.

Азербайджанские боксеры завоевали бронзовые медали на международном университетском фестивале (ФОТО)
Азербайджанские боксеры завоевали бронзовые медали на международном университетском фестивале (ФОТО)
Азербайджанские боксеры завоевали бронзовые медали на международном университетском фестивале (ФОТО)
Азербайджанские боксеры завоевали бронзовые медали на международном университетском фестивале (ФОТО)
Азербайджанские боксеры завоевали бронзовые медали на международном университетском фестивале (ФОТО)
Азербайджанские боксеры завоевали бронзовые медали на международном университетском фестивале (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости