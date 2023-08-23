В Азербайджане произошло землетрясение (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 4,9.

Об этом сообщили Trend в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Землетрясение произошло на границе Масаллинского и Джалилабадского районов.

Очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров. В близлежащих районах ощущались толчки до трех баллов.

01:52 (GMT+4) В Джалилабадском районе Азербайджана произошло землетрясение.

Как передает Trend, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно предварительным данным, магнитуда землетрясения около 5.

Толчки ощущались в Лерике, Ярдымлы, Бейлагане и Саатлы.

01:30 (GMT+4) В Каспийском море, у берегов Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 4,8.

Как передает Trend, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 30 километрах к северо-востоку от города Лянкяран, очаг землетрясения находился на глубине 35 километров.