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Похоронен один человек, останки которого были найдены в массовом захоронении в селе Дашалты

Общество Материалы 23 августа 2023 12:55 (UTC +04:00)
Похоронен один человек, останки которого были найдены в массовом захоронении в селе Дашалты

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Состоялась церемония похорон гражданина Азербайджана Аббасова Магеррама Аббас оглу, пропавшего без вести во время Первой Карабахской войны.

Как сообщает в среду Trend, Магеррам Аббасов был похоронен на Аллее Шехидов, расположенной в поселке Кешля Низаминского района.

На похоронах присутствовали его родственники, жители поселка, представители правительства и общественности.

Отметим, что Магеррам Аббасов родился 26 февраля 1961 года в селе Баш-Гервенд Агдамского района. Он пропал без вести 26 января 1992 года во время боев в районе села Дашалты Шушинского района. Его останки были обнаружены в массовом захоронении в селе Дашалты Шушинского района и опознаны после Отечественной войны.

Похоронен один человек, останки которого были найдены в массовом захоронении в селе Дашалты
Похоронен один человек, останки которого были найдены в массовом захоронении в селе Дашалты
Похоронен один человек, останки которого были найдены в массовом захоронении в селе Дашалты
Похоронен один человек, останки которого были найдены в массовом захоронении в селе Дашалты
Похоронен один человек, останки которого были найдены в массовом захоронении в селе Дашалты
Похоронен один человек, останки которого были найдены в массовом захоронении в селе Дашалты
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