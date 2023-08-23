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Завтра в Баку будет до 36 градусов тепла

Общество Материалы 23 августа 2023 13:55 (UTC +04:00)
Завтра в Баку будет до 36 градусов тепла

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменная облачность, в основном без осадков, северный ветер. Однако днем местами возможны кратковременные дожди. Утром местами будет слабый туман. К вечеру северо-западный ветер будет периодически усиливаться.

Как сообщили в среду Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха ночью составит 22-27°, днем - 31-36° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 60-70%, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, днем в северных и западных районах возможны дожди, грозы, град. Утром и ночью местами будут туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем - 33-38° тепла, в горах ночью - 11-16° тепла, днем - 20-25° тепла.

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