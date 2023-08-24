ФК "Карабах" о не показе в прямом эфире матча Лиги Европы против "Олимпии"

БАКУ /Trend/ - Футбольный клуб "Карабах" обратился к болельщикам в связи с тем, что первая игра раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА против словенской "Олимпии" не транслировалась в прямом эфире в Азербайджане.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации клуба на странице в "Facebook".

"Уважаемые болельщики, телеканал İdman Azərbaycan приобрел права на трансляцию матча "Олимпия" - "Карабах". Однако по техническим причинам İdman Azərbaycan не может транслировать эту игру в прямом эфире. Непосредственную ответственность за трансляцию несет канал İdman Azərbaycan", - отмечается в публикации клуба.

Отметим, что идет второй тайм игры. «Карабах» ведет со счетом 2:0.