В Азербайджане объеялены результаты этапа собеседования в рамках приема на работу учителей

БАКУ /Trend/ - Информация о результатах прохождения этапа собеседования по приему на работу учителей в государственные общеобразовательные учреждения направлена на личные страницы кандидатов.

Как сообщили в пятницу Trend в Институте образования Азербайджанской Республики, согласно результатам, этап собеседования, который был проведен с 9 по 18 августа, успешно прошли 4 300 человек.

Было отмечено, что кандидаты, успешно прошедшие данный этап, должны до 18:00 29 августа предоставить в местный орган управления образованием копию документа, удостоверяющего личность, копию документа о высшем или среднем специальном образовании и приложения к нему, оригинал трудовой книжки (при наличии), 4 фотографии, справку о здоровье и другие документы.

Кандидаты, не прошедшие этап собеседования, могут подать апелляцию на личной странице с 11:00 26 августа. Прием апелляций завершится 28 августа в 11:00.

Отметим, что в ближайшие дни будет предоставлена дополнительная информация о дате проведения онлайн-апелляционных собеседований.