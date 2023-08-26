Завтра в Баку будет до 30 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные осадки, северо-западный ветер сменится днем юго-восточным.

Как сообщили в субботу Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, температура воздуха ночью составит 20-24°, днем - 26-30° тепла.

Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 65-75%, днем - 45-55%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки. Ночью и утром туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 19-24° тепла, днем - 27-32° тепла, в горах ночью - 10-15° тепла, днем - 15-20° тепла.