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Продлен срок предоставления надбавок к зарплате медработников, задействованных в борьбе с COVID-19 в Баку

Общество Материалы 26 августа 2023 15:29 (UTC +04:00)
Продлен срок предоставления надбавок к зарплате медработников, задействованных в борьбе с COVID-19 в Баку

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Продлен срок предоставления надбавок к зарплате медработников, задействованных в борьбе с COVID-19 в Баку.

Как сообщает в субботу Trend, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, до 2 октября продлен срок предоставления срочной надбавки к заработной плате медицинских работников, принимающих участие в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) и оказывающих заразившимся новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19) амбулаторно-поликлиническую помощь в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных в подчинении Главного управления здравоохранения города Баку.

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