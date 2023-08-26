БАКУ /Trend/ - Продлен срок предоставления надбавок к зарплате медработников, задействованных в борьбе с COVID-19 в Баку.

Как сообщает в субботу Trend, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, до 2 октября продлен срок предоставления срочной надбавки к заработной плате медицинских работников, принимающих участие в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) и оказывающих заразившимся новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19) амбулаторно-поликлиническую помощь в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных в подчинении Главного управления здравоохранения города Баку.