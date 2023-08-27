В Азербайджане сегодня и завтра будет преимущественно без осадков

БАКУ /Trend/ - В настоящее время на территории Азербайджана погода преимущественно без осадков.

Как передает в воскресенье Trend, об этом говорится в информации Национальной гидрометеорологической службы на 27 августа.

Проливной дождь в Габалинском, Гахском, Шекинском, Тертерском, Лерикском, Астаринском, Балакенском, Алтыагачском, Губинском, Гусарском, Халтанском, Имишлинском, Сабирабадском, Нефтчалинском, Билясуварском, Ярдымлинском и Исмаиллинском районах прекратился утром.

Как сообщила директор Бюро прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова, на основании информации по состоянию на 16:00, погодные условия в стране преимущественно без осадков.

"В настоящее время в Исмаиллинском районе - 25 градусов, в Гейчайском районе - 30, в Габале - 25, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 30, в Нахчыванской АР - до 29, в равнинных районах - до 31, в горных районах - до 23 градусов тепла.

Сегодня и завтра в большинстве регионов погода будет преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных районах в дневное время возможны кратковременные дожди и грозы. Будет дуть умеренный южный ветер", - сказала она.