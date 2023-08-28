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Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла

Общество Материалы 28 августа 2023 13:20 (UTC +04:00)
Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, вечером местами возможны осадки, к вечеру северо-западный ветер будет периодически усиливаться.

Как сообщили в понедельник Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, температура воздуха ночью составит 20-24°, днем - 27-32° тепла.

Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 70-80%, днем - 45-55%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, молнии, возможен град. Ночью и утром местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-24° тепла, днем - 25-30° тепла, в горах ночью - 8-13° тепла, днем - 13-18° тепла.

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