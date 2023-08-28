Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - С вечера 29 августа до утра 30 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, временами до 20-23 м/с. Ночью в некоторых местах возможны осадки.

Как сообщили в понедельник Trend в Национальной службе гидрометеорологии, в районах Азербайджана с утра 29 августа и до вечера 30 августа ожидается нестабильная погода, местами интенсивные осадки, грозы, град. Восточный ветер местами усилится до 20-25 м/с.

Также возможно повышение уровня воды в реках, на некоторых горных реках ожидаются кратковременные сели.