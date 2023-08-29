Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью местами возможны осадки, грозы. Периодически усиливающийся северо-западный ветер в дневное время сменится северо-восточным.

Как сообщили во вторник Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, температура воздуха ночью составит 20-23°, днем - 24-28° тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 762 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 70-80%, днем - 50-60%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, грозы, возможен град. Ночью и утром - местами туман, порывистый восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 19-23° тепла, днем - 24-29° тепла, в горах ночью - 9-14° тепла, днем - 14-19° тепла.