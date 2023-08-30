Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове погода ожидается без осадков, будет дуть юго-востотчный ветер.

Как сообщили в среду Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, температура воздуха ночью составит 19-23°, днем - 26-29° тепла.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 60-70%, днем - 45-55%.

В районах Азербайджана погода также ожидается без осадков. Ночью и утром - местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-22° тепла, днем - 27-32° тепла, в горах ночью - 8-13° тепла, днем - 15-20° тепла.